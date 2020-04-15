Новозеландские министры урезали себе зарплаты из-за коронавируса

В Новой Зеландии министры приняли решение на ближайшие полгода на 20% сократить зарплаты себе и руководителям госслужб из-за нестабильной экономической ситуации в период коронавирусного карантина. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на премьера Новой Зеландии Джасинду Ардерн.
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Таким образом правительство страны "поддержало" граждан, которые потеряли доход и рабочие места. Отмечается, что сокращение зарплат не коснется сотрудников госсектора, которые задействованы в борьбе с эпидемией - работников здравоохранения и полиции.
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