Новозеландские министры урезали себе зарплаты из-за коронавируса

Джасинда Ардерн (фото – Bianca de Marchi/EPA)

В Новой Зеландии министры приняли решение на ближайшие полгода на 20% сократить зарплаты себе и руководителям госслужб из-за нестабильной экономической ситуации в период коронавирусного карантина. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на премьера Новой Зеландии Джасинду Ардерн.

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Таким образом правительство страны "поддержало" граждан, которые потеряли доход и рабочие места. Отмечается, что сокращение зарплат не коснется сотрудников госсектора, которые задействованы в борьбе с эпидемией - работников здравоохранения и полиции.

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26 марта 2020 года руководство ФК Браселона предложило снизить зарплаты футболистам на 70%.

29 марта Владимир Зеленский анонсировал сокращение зарплат чиновников и судей.

13 апреля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что медработникам за март выплатят зарплату в размере 300%.

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