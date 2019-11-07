Новые ихтамнеты. МИД РФ говорит - нет в Ливии российских военных

Сергей Рябков (фото - ЕРА)

Российские власти, реагируя на публикацию о сотнях наемников из РФ в Ливии, традиционно заявили, что "их там нет". В этом уверяет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

Заместитель Сергея Лаврова "категорически отвергает домыслы такого рода" и сетует, что "это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес".

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Ранее газета The New York Times со ссылкой на топ-чиновников из Ливии и дипломатов Запада написала, что недавно Кремль отправил эту страну не менее 200 "российских бойцов".

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