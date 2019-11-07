Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Новые ихтамнеты. МИД РФ говорит - нет в Ливии российских военных

Новые ихтамнеты. МИД РФ говорит - нет в Ливии российских военных - Фото
Сергей Рябков (фото - ЕРА)
07.11.2019, 11:06

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что такими сообщениями СМИ якобы портят "атмосферу в США", а это "не способствует нормализации наших связей"

Российские власти, реагируя на публикацию о сотнях наемников из РФ в Ливии, традиционно заявили, что "их там нет". В этом уверяет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

Заместитель Сергея Лаврова "категорически отвергает домыслы такого рода" и сетует, что "это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес".

Смотрите видео: РосСМИ сняли, как "в Африке нет ЧВК Вагнера" - и выдали их

Ранее газета The New York Times со ссылкой на топ-чиновников из Ливии и дипломатов Запада написала, что недавно Кремль отправил эту страну не менее 200 "российских бойцов".

Читайте также: В Мозамбике местные убили пять боевиков ЧВК Вагнер - CDM

Напишите нам
Сергей Рябков ливия наемники Вагнер чвк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 