Новый "мэр" города и народное правительство. Митингующие в Бишкеке рассказали о планах
В планах оппозиции назначить народное правительство и провести новые выборы в Кыргызстане
Сегодня утром, 6 октября, протестующие в Бишкеке "назначили" нового "мэра" столицы, передает Интерфакс со ссылкой на советника градоначальника Азиза Суракматова Гулю Алмамбетову. Кроме того, организаторы митинга рассказали о своих дальнейших планах – назначить народное правительство и провести народные выборы, сообщает Радио Азаттык.
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В муниципалитете Бишкека рассказали, что столичную мэрию захватили около 30 сторонников оппозиционных партий.
Никаких требований к действующей власти они не предъявляли, но при этом вручили пресс-релиз, в котором говорилось, что "после народной революции 6 октября в Бишкеке избран народный мэр до момента назначения нового мэра согласно законодательству". Новым "народным мэром" был "назначен" Жоошбек Коеналиев.
Организаторы митинга сообщили, что не планируют проводить никаких переговоров с властями и рассказали о своих дальнейших действиях. По словам одного из координаторов протестов Жанара Акаева, они хотят создать координационное правительство и назначить коменданта в городе.
"Но я не смог никого найти. Завтра нужно назначить нового премьер-министра и народное правительство. Второй этап – проведение народных выборов", – заявил Акаев.
Другой лидер оппозиции Эльдар Абакиров призвал пограничников закрыть границу, чтобы она не выпускала "воров", иначе сотрудники погранслужбы "будут нести за это ответственность".
- 5 октября в столице Кыргызстана Бишкеке начались протесты против фальсификации результатов парламентских выборов.
- В ночь на 6 октября митингующие представители оппозиции захватили здание Белого дома и освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которого в июне этого года приговорили к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции.
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