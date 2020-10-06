Новый "мэр" города и народное правительство. Митингующие в Бишкеке рассказали о планах

В планах оппозиции назначить народное правительство и провести новые выборы в Кыргызстане

Сегодня утром, 6 октября, протестующие в Бишкеке "назначили" нового "мэра" столицы, передает Интерфакс со ссылкой на советника градоначальника Азиза Суракматова Гулю Алмамбетову. Кроме того, организаторы митинга рассказали о своих дальнейших планах – назначить народное правительство и провести народные выборы, сообщает Радио Азаттык.

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В муниципалитете Бишкека рассказали, что столичную мэрию захватили около 30 сторонников оппозиционных партий.

Никаких требований к действующей власти они не предъявляли, но при этом вручили пресс-релиз, в котором говорилось, что "после народной революции 6 октября в Бишкеке избран народный мэр до момента назначения нового мэра согласно законодательству". Новым "народным мэром" был "назначен" Жоошбек Коеналиев.

Организаторы митинга сообщили, что не планируют проводить никаких переговоров с властями и рассказали о своих дальнейших действиях. По словам одного из координаторов протестов Жанара Акаева, они хотят создать координационное правительство и назначить коменданта в городе.

"Но я не смог никого найти. Завтра нужно назначить нового премьер-министра и народное правительство. Второй этап – проведение народных выборов", – заявил Акаев.

Другой лидер оппозиции Эльдар Абакиров призвал пограничников закрыть границу, чтобы она не выпускала "воров", иначе сотрудники погранслужбы "будут нести за это ответственность".

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Дарья Мостовая

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