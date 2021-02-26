"Ну вы устроили". Лукашенко возмутился, что его сына выдвинули на один пост с ним – видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко больше не занимает должность президента Национального олимпийского комитета страны, его на этой должности заместил сын – Виктор Лукашенко. Об этом стало известно в ходе заседания НОК страны.

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Кандидатов на пост президента комитета было всего двое – сам Лукашенко, а также его сын. По этому поводу беларуский диктатор возмутился.

"Это, он что со мной конкурирует уже, да? Ну раз две кандидатуры – значит конкуренция. Ну вы устроили", – сказал он.

По его словам, он не планировал избираться на очередной срок главы олимпийского комитета.

"Без всякого тут выкрутас передаю вам, если вас это устраивает, своего старшего сына", – добавил Лукашенко.

В декабря 2020 года Международный олимпийский комитет постановил, что беларуский Олимпийский комитет не защитил своих спортсменов от политической дискриминации. Исполком МОК запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать Олимпиаду в Токио и прекратил финансирование белорусской организации.

11 февраля Лукашенко заявил "честные и открытые президентские выборы" в Беларуси состоятся, когда в стране проведут "политические реформы" и изменят конституцию.

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Станислав Стороженко

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