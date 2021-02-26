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"Ну вы устроили". Лукашенко возмутился, что его сына выдвинули на один пост с ним – видео

26.02.2021, 12:28
Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко больше не занимает должность президента Национального олимпийского комитета страны, его на этой должности заместил сын – Виктор Лукашенко. Об этом стало известно в ходе заседания НОК страны.

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Кандидатов на пост президента комитета было всего двое – сам Лукашенко, а также его сын. По этому поводу беларуский диктатор возмутился. 

"Это, он что со мной конкурирует уже, да? Ну раз две кандидатуры – значит конкуренция. Ну вы устроили", – сказал он.

По его словам, он не планировал избираться на очередной срок главы олимпийского комитета. 

"Без всякого тут выкрутас передаю вам, если вас это устраивает, своего старшего сына", – добавил Лукашенко.

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Станислав Стороженко
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беларусь Олимпиада НОК виктор лукашенко
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