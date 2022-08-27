Нужно увеличить выработку атомной энергии, а не сокращать ее – Маск
Нецелесообразно и даже вредно для окружающей среды закрывать атомные электростанции – их процент в выработке мировой энергии наоборот нужно наращивать. Так считает американский инженер, технологический бизнесмен Илон Маск.
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По его словам, страны "должны увеличить производство атомной энергии".
"Это безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды закрывать их", – подчеркнул миллиардер.
В ответе на его твит журналист Скотт Морфилд написал, что атомная энергия "чиста, эффективна и могла бы полностью заменить ископаемое топливо, если бы ее приняли. Это не так, потому что так называемые защитники окружающей среды выступают не за чистую энергию, а против человечества".
Реагируя на эти слова, Маск дописал: "Некоторые [из эко-защитников] действительно, к сожалению, античеловеческие".
Ранее 26 августа завсегдатай Twitter Маск высказал мнение, что "коллапс населения из-за низкой рождаемости представляет собой гораздо больший риск для цивилизации, чем глобальное потепление, а я считаю последнее очень опасным".
- В 2019 году Франция отложила отказ от атомных мощностей на 10 лет.
- В июле 2022 года Британия разрешила построить новую АЭС: она обеспечит 7% потребности страны в энергии.
- Япония планирует запустить атомные энергоблоки, не работавшие с 2011 года.
- В августе в правительстве Германии заявили, что не будут продлевать срок службы АЭС ради экономии 2% газа, хотя в начале месяца канцлер Шольц изменил мнение об АЭС – "продолжение работы станций может иметь смысл".
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