Нужно увеличить выработку атомной энергии, а не сокращать ее – Маск

Нецелесообразно и даже вредно для окружающей среды закрывать атомные электростанции – их процент в выработке мировой энергии наоборот нужно наращивать. Так считает американский инженер, технологический бизнесмен Илон Маск.

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По его словам, страны "должны увеличить производство атомной энергии".

"Это безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды закрывать их", – подчеркнул миллиардер.

НАПРИМЕР. Германия в 2000 году решила постепенно отказаться от атомной энергетики. В тот момент в стране действовали 19 АЭС. В 2011 году после катастрофы на АЭС "Фукусима" в Японии было решено завершить этот процесс к концу 2022 года. Сейчас в Германии осталось всего три АЭС: "Эмсланд", "Изар" и "Некарвестхайм". Их должны отключить до 31 декабря, хотя они могут работать еще более десяти лет. В 2020 году выяснилось, что отказ Германии от атомной энергии . Германия в 2000 году решила постепенно отказаться от атомной энергетики. В тот момент в стране действовали 19 АЭС. В 2011 году после катастрофы на АЭС "Фукусима" в Японии было решено завершить этот процесс к концу 2022 года. Сейчас в Германии осталось всего три АЭС: "Эмсланд", "Изар" и "Некарвестхайм". Их должны отключить до 31 декабря, хотя они могут работать еще более десяти лет. В 2020 году выяснилось, что отказ Германии от атомной энергии увеличил вредные выбросы

В ответе на его твит журналист Скотт Морфилд написал, что атомная энергия "чиста, эффективна и могла бы полностью заменить ископаемое топливо, если бы ее приняли. Это не так, потому что так называемые защитники окружающей среды выступают не за чистую энергию, а против человечества".

Реагируя на эти слова, Маск дописал: "Некоторые [из эко-защитников] действительно, к сожалению, античеловеческие".

Ранее 26 августа завсегдатай Twitter Маск высказал мнение, что "коллапс населения из-за низкой рождаемости представляет собой гораздо больший риск для цивилизации, чем глобальное потепление, а я считаю последнее очень опасным".

Евгений Пилипенко

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