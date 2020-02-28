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Обострение боевых действий в Сирии: что известно на 14:00

Обострение боевых действий в Сирии: что известно на 14:00 - Фото
Турецкие войска в Сирии (Фото: ЕРА)
28.02.2020, 14:00

После удара сирийской авиации погибли 33 турецких солдата, более 30 ранены. Турция ответила массированными ударами по войскам Асада

Вчера, 27 февраля, авиация войск сирийского диктатора Башара Асада ударила по турецкой военной колонне в провинции Идлиб в Сирии: погибли 33 военных, более 30 получили ранения. Ситуация в регионе обострилась из-за возможного перерастания конфликта в прямое противостояние войск Турции, которые поддерживают сирийских повстанцев, и сил России, которые поддерживают Асада. В ООН заявляют, что напряжение в регионе растет с каждым часом.

В Анкаре ночью созвали экстренное заседание во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом ЭрдоганомВ стране готовы ввести военное положение. Турецкая армия всю ночь бомбила штабы, склады, военных и бронетехнику асадовских войск в Идлибе. По данным сирийского правозащитника Осамы Али Сулеймана (Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека), Турция ликвидировала 16 сирийских военных. Минобороны Турции заявляет о 309 "нейтрализованных" военных сил Асада. 

В РФ говорят, что не причастны к авиаударам в Сирии, однако добавляют, что турецкие военные, "находились в боевых порядках террористических формирований", хотя их там не должно было быть.

Смотрите видео: Турция показала с воздуха, как бомбит технику и людей Асада в Идлибе

Турция решила прекратить сдерживать поток беженцев в Европу и отложить развертывание российских систем С-400. В то же время, в ООН пока что никто не сообщал об изменениях  политики Турции по сирийским беженцам, не было и сообщений о людях, направляющихся в Грецию или другие части Европы. Также, по некоторым сообщениям, Анкара рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей. В Турции заявили, что Сирия "заплатит высокую цену" за гибель турецких военных.

Сегодня совет НАТО провел экстренное заседание.  После его окончания генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО осуждает действия РФ и Сирии и призывает их уважать международное право. НАТО поможет Турции усилить противоракетную оборону и окажет политическую поддержку. В Госдеп США заявили, что поддерживают Турцию и осуждают действия режима Асада, РФ и Ирана.

Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны подчеркнули, что необходимы меры по нормализации обстановки на северо-западе Сирии.

Читайте также: Ситуация по Сирии критическая. Эрдоган сам себя загнал в цугцванг

Денис Юдин
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Сирия Турция Идлиб
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