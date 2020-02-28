Обострение боевых действий в Сирии: что известно на 14:00

Турецкие войска в Сирии (Фото: ЕРА)

Вчера, 27 февраля, авиация войск сирийского диктатора Башара Асада ударила по турецкой военной колонне в провинции Идлиб в Сирии: погибли 33 военных, более 30 получили ранения. Ситуация в регионе обострилась из-за возможного перерастания конфликта в прямое противостояние войск Турции, которые поддерживают сирийских повстанцев, и сил России, которые поддерживают Асада. В ООН заявляют, что напряжение в регионе растет с каждым часом.

В Анкаре ночью созвали экстренное заседание во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В стране готовы ввести военное положение. Турецкая армия всю ночь бомбила штабы, склады, военных и бронетехнику асадовских войск в Идлибе. По данным сирийского правозащитника Осамы Али Сулеймана (Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека), Турция ликвидировала 16 сирийских военных. Минобороны Турции заявляет о 309 "нейтрализованных" военных сил Асада.

В РФ говорят, что не причастны к авиаударам в Сирии, однако добавляют, что турецкие военные, "находились в боевых порядках террористических формирований", хотя их там не должно было быть.

Смотрите видео: Турция показала с воздуха, как бомбит технику и людей Асада в Идлибе

Турция решила прекратить сдерживать поток беженцев в Европу и отложить развертывание российских систем С-400. В то же время, в ООН пока что никто не сообщал об изменениях политики Турции по сирийским беженцам, не было и сообщений о людях, направляющихся в Грецию или другие части Европы. Также, по некоторым сообщениям, Анкара рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей. В Турции заявили, что Сирия "заплатит высокую цену" за гибель турецких военных.

Сегодня совет НАТО провел экстренное заседание. После его окончания генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО осуждает действия РФ и Сирии и призывает их уважать международное право. НАТО поможет Турции усилить противоракетную оборону и окажет политическую поддержку. В Госдеп США заявили, что поддерживают Турцию и осуждают действия режима Асада, РФ и Ирана.

Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны подчеркнули, что необходимы меры по нормализации обстановки на северо-западе Сирии.

Читайте также: Ситуация по Сирии критическая. Эрдоган сам себя загнал в цугцванг