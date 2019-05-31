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31.05.2019, 20:09

Обострение в Сирии: в Идлибе за месяц погибли почти 1000 человек

Обострение в Сирии: в Идлибе за месяц погибли почти 1000 человек - Фото
Ракка (фото - EPA)

Среди погибших 288 гражданских, из них 67 - дети

Эскалация боев в течение последнего месяца в сирийской провинции Идлиб привела к гибели 948 человек, около трети из них - гражданские. Об этом заявила 31 мая Сирийская обсерватория по мониторингу прав человека, передает Радио Свобода.

По данным организации, за период с 30 апреля в результате обстрелов сирийских и российских военных погибли 288 гражданских, из них 67 - дети.

Отмечается, что 22 гражданских, из которых десять - дети, погибли в результате вооруженных действий на территории, контролируемой режимом президета Башара Асада.

11 мая сообщалось, что международные гуманитарные организации приостановили работу на северо-западе Сирии из-за возобновления боевых действий и бомбардировок в провинциях Хама и Идлиб.

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Теги: Сирия, Идлиб
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