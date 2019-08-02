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Обратный отсчет до Brexit: в офисе Джонсона появились часы

Обратный отсчет до Brexit: в офисе Джонсона появились часы - Фото
Часы Brexit (Фото - Twitter/@Conservatives)
02.08.2019, 10:28

Часы с обратным отсчетом до Brexit появились в офисе британского премьер-министра Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в офисе на Даунинг-стрит, 10 электронные часы, которые отсчитывают время до выхода страны из Евросоюза, сообщает Mirrior.

Такие же часы установлены в офисе Консервативной партии.

Часы показывают, сколько времени осталось до 23:00 31 октября, даты, до которой Великобритания может подписать соглашение с Евросоюзом о процедуре выхода. Если этого не произойдет, 1 ноября она покинет Евросоюз автоматически.

Предшественнице Джонсона на посту премьера, Терезе Мэй, не удалось провести соглашение с ЕС через парламент. Камнем преткновения стал вопрос о "запасном механизме" по Северной Ирландии. Джонсон рассчитывает заключить с ЕС новое соглашение, которое не будет содержать этого пункта. Представители ЕС, в тоже время, неоднократно заявляли, что не готовы идти на новые изменения в соглашении. Если стороны не договорятся до 1 ноября, Великобритания покинет Евросоюз без соглашения.

Правительство Джонсона рассматривает перспективу Brexit без соглашения как наиболее вероятную, поэтому создало специальный "военный кабинет" в составе самого Джонсона и еще шести министров. Эта команда будет принимать все дальнейшие решения по Brexit.

На случай выхода "без сделки" правительство выделило дополнительные средства и развернуло крупнейшую со времен Второй мировой войны информкампанию.

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