Очень редкий случай. В США умер пациент после заражения амебой, поедающей мозг

В американском штате Миссури пациент умер после заражения амебой, которая поедает мозг. Об этом сообщает NBC News.

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По данным служб здравоохранения, пациент умер от первичного амебного менингоэнцефалита, обычно смертельной инфекции, которую вызывает амеба naegleria fowleri (неглерия Фоулера). Перед смертью пациент находился в отделении интенсивной терапии.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, смертность среди тех, кто заражается этой амебой, составляет около 97%. Из 154 случаев в США выжили лишь четыре человека. Первичные симптомы включают головные боли, лихорадку, тошноту и рвоту.

В Департаменте здравоохранения и обслуживания пожилых людей Миссури не раскрыли личность пациента из уважения к его семье и отметили, что подобные случаи невероятно редки.

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Чиновники полагают, что пациент мог заразиться амебой в озере в штате Айова, которое сейчас закрыто для посещений. В CDC отмечают, что это, вероятно, был первый заразившийся в Айове.

В Департаменте здравоохранения и обслуживания пожилых людей Миссури отметили, что амеба не контагиозная (не передается от зараженного к здоровому организму), но может привести к летальному исходу, если человек уже инфицирован.

"Хотя это редко, инфицирование может произойти, когда теплая пресная вода, содержащая Naegleria fowleri, попадает через нос. Амеба перемещается вверх по носу в мозг, где разрушает мозговую ткань. Эта инфекция не контагиозная, и ею нельзя заразиться при глотании воды", – сказали в ведомстве.

В июле 2020-го сообщалось, что в американском городе Лейк-Джексон редкую амебу Naegleria fowleri выявили в водопроводе.

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Марк Сировой

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