Очень вероятно, что самолет МАУ сбили иранцы - Нидерланды

Стеф Блок (Фото: EPA)

Весьма вероятно, что украинский лайнер компании МАУ был сбит иранскими ракетами, заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Об этом сообщает Reuters.

"Действительно, очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами", - сказал он перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Блок добавил, что следующие шаги Европейского союза будут зависеть от того, как Тегеран отреагирует на результаты расследования.

На вопрос о том, следует ли применить санкции против Ирана, Блок ответил: "Это зависит от реакции Ирана (на результаты независимого расследования) на то, какими должны быть следующие шаги".