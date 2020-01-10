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Очень вероятно, что самолет МАУ сбили иранцы - Нидерланды

Очень вероятно, что самолет МАУ сбили иранцы - Нидерланды - Фото
Стеф Блок (Фото: EPA)
10.01.2020, 15:51

Возможность введения санкций ЕС против Ирана будет зависеть от того, как Тегеран отреагирует на результаты расследования

Весьма вероятно, что украинский лайнер компании МАУ был сбит иранскими ракетами, заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Об этом сообщает Reuters.

"Действительно, очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами", - сказал он перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Блок добавил, что следующие шаги Европейского союза будут зависеть от того, как Тегеран отреагирует на результаты расследования.

На вопрос о том, следует ли применить санкции против Ирана, Блок ответил: "Это зависит от реакции Ирана (на результаты независимого расследования) на то, какими должны быть следующие шаги".

  • Вчера премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранской ракетой. С таким же заявлением выступил премьер Великобритании Борис Джонсон
  • Cпикер правительства Ирана заявил, что распространение этой информации – "психологическая операция правительства США и тех, кто поддерживает ее сознательно и неосознанно".

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Иран нидерланды мау boeing стеф блок
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