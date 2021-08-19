Одним из сорвавшихся с самолета в аэропорту Кабула был 19-летний афганский футболист – BBC

Одним из разбившихся вследствие падения с самолета в аэропорту Кабула был 19-летний Заки Анвари, который играл за молодежную сборную Афганистана по футболу. Об этом сообщает BBC со ссылкой на афганские власти.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В сообщениях местных СМИ говорилось, что по крайней мере два человека разбились насмерть после взлета американского самолета — они предположительно попытались лететь снаружи самолета после того, как не смогли попасть внутрь.

ВВС США сообщили, что человеческие останки были обнаружены в шасси самолета после его прибытия в Катар.

BBC пишет, что Главное управление физического воспитания и спорта Афганистана в своем заявлении в Facebook почтило память Заки Анвари. Однако на данный момент страница управления в соцсети недоступна.

16 августа утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула после того, как столицу захватили талибы. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.

Reuters со ссылкой на источники сообщил, что пять человек были убиты в результате хаоса в аэропорту. Американские военные говорят о двух убитых – они открыли огонь по солдатам США.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.