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Одним из сорвавшихся с самолета в аэропорту Кабула был 19-летний афганский футболист – BBC

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19.08.2021, 23:44
Одним из сорвавшихся с самолета в аэропорту Кабула был 19-летний афганский футболист – BBC - Фото
Скриншот с видео

Одним из разбившихся вследствие падения с самолета в аэропорту Кабула был 19-летний Заки Анвари, который играл за молодежную сборную Афганистана по футболу. Об этом сообщает BBC со ссылкой на афганские власти.

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В сообщениях местных СМИ говорилось, что по крайней мере два человека разбились насмерть после взлета американского самолета — они предположительно попытались лететь снаружи самолета после того, как не смогли попасть внутрь.

ВВС США сообщили, что человеческие останки были обнаружены в шасси самолета после его прибытия в Катар.

BBC пишет, что Главное управление физического воспитания и спорта Афганистана в своем заявлении в Facebook почтило память Заки Анвари. Однако на данный момент страница управления в соцсети недоступна.

  • 16 августа утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула после того, как столицу захватили талибы. Некоторые из афганцев цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете.
  • Reuters со ссылкой на источники сообщил, что пять человек были убиты в результате хаоса в аэропорту. Американские военные говорят о двух убитых – они открыли огонь по солдатам США.



Вадим Ребрина
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Афганистан талибан
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