Одно из СМИ в Беларуси могут оштрафовать за то, что в их журналистку выстрелил силовик

В Беларуси издание Наша Нива могут оштрафовать за то, что в их журналистку Наталию Лубневскую выстрелил правоохранитель

Беларуское издание Наша Нива могут оштрафовать за то, что 10 августа неизвестный спецназовец выстрелил в ногу их журналистке Наталье Лубневской, а редакция "вовремя" не сообщила о происшествии. Об этом издание предупредили в Белгосстрахе, сообщает НН.

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В связи с тем, что ранение Лубневской можно трактовать как "травму на производстве", НН обратились в Белгосстрах, где их предупредили, что изданию в любом случае назначат штраф от госсорганов, поскольку редакция вовремя не сообщила о происшествии, а также не провела собственное расследование.

При этом в НН заявляют, что уголовное дело по факту ранения журналистки до сих пор не открыли: "Следственный комитет продолжает проводить "проверку". Лубневская провела в больнице 38 дней, теперь она дома на больничном.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.

против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики. 10 августа в Минске силовики начали стрелять по протестующим, тогда же ранили Лубневскую.

17 сентября Европейский парламент принял резолюцию , в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" Лукашенко президентом.

Владислав Сердюк

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