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Официально. Барбадос вышел из-под короны Елизаветы II

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 07:58
Официально. Барбадос вышел из-под короны Елизаветы II - Фото
Елизавета II (фото - The Royal Family, Facebook)

Островное государство Барбадос официально стало республикой и вышло из-под короны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Reuters.

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Остров был колонией Великобритании с XVII века, в 1966 году он обрел независимость, но формальным главой государства оставалась Елизавета II. Переход к новой форме правления состоялся в полночь с 29 на 30 ноября. Этот процесс сопровождался празднованиями с песнями, танцами и салютами в центре Бриджтауна, столицы Барбадоса.

"Мы, народ, должны дать Республике Барбадос ее дух и сущность. Мы должны сформировать его будущее. Мы – хранители друг друга и своей нации. Мы – народ Барбадоса", – заявила президент Сандра Мейсон, первый президент острова.

На церемонии присутствовал британский принц Чарльз, он приветствовал рождение республики и признал ужасы работорговли.

"Создание этой республики предлагает новое начало. В самые мрачные дни нашего прошлого и ужасающие зверства рабства, навсегда запятнавшие нашу историю, люди этого острова прокладывали свой путь с необычайной стойкостью", – сказал он.

Елизавета II направила послание Мейсон, в котором заявила, что островной народ занимает особое место в ее сердце, передает The Guardian.

"Я надеюсь на продолжение дружбы между нашими двумя странами и народами… Отмечая этот знаменательный день, я посылаю вам и всем барбадосцам самые теплые и добрые пожелания счастья, мира и процветания", – заявила королева Великобритания.

В издании же отмечают, что Елизавета II последний раз снималась с поста главы государства в 1992 году, когда Маврикий провозгласил себя республикой. За решением Барбадоса будут внимательно следить другие члены cтран Содружества, особенно в Карибском бассейне, считают журналисты.

Марк Сировой
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королева принц чарльз елизавета II барбадос Республика сандра мейсон
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