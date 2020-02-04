Официально. Пентагон оснастил подлодку новой ядерной боеголовкой

Испытания ядерной ракеты малой дальности (Скриншот видео US Military Defense/Youtube)

Военно-морские силы США разместили на подводной лодке ядерную боеголовку малой мощности W76-2. Соответствующее заявление замминистра обороны США Джона Руда опубликовано на сайте Пентагона.

Отмечается, что в отчете по ядерной политике в 2018 году департамент высказал требование модифицировать небольшое количество боеголовок баллистических ракет подводных лодок, чтобы потенциальные противники, такие как Россия, не имели оснований полагать, что применение ядерного оружия малой мощности даст им преимущество перед США и их союзниками и партнерами.

Сообщается, что этот дополнительный потенциал усиливает сдерживание и предоставляет Соединенным Штатам быстрое и более жизнеспособное стратегическое оружие малой мощности.

Информация со ссылкой на источники о том, что на подлодку USS Tennessee установили W76-2 появилась 30 января.

Справка. Боеголовка W76-2 была разработана на основе W76-1, предназначенной для баллистических ракет Trident II, которые установлены на стратегических подводных лодках класса Ohaio. В распоряжении Пентагона находятся 14 ракетоносцев, несущих по 24 БР Trident II. По оценкам экспертов, новая боеголовка имеет мощность 5-6 килотонн, тогда как мощность W76-1, созданной в 1970-е годы, составляет 100 килотонн.

2 августа 2019 года США и РФ окончательно вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года.

РСМД могут в считанные минуты достичь цели, то есть практически нет шансов подготовиться к массированному удару и/или отразить его.

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