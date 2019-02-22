Охотник на крокодилов: Google посвятил дудл натуралисту Ирвину

Стив Ирвин (фото - EPA)

Сегодняшний дудл Google посвятил австралийскому натуралисту, актеру и журналисту Стивену Ирвину, родившемуся 22 февраля 1962 года.

Всемирную известность Стив Ирвин получил благодаря работе над сериалом "Охотник на крокодилов" совместно со своей женой, Терри.

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В честь журналиста названо одно из судов Общества охраны морской фауны MY Steve Irwin, редкая горная тропическая улитка — Crikey steveirwini Stanisic, а также черепаха - Elseya irwini. Животное поймал отец Стива, Боб Ирвин, во время семейной поездки в 1997 году.

А свою дочь Бинди Сью Ирвины назвали в честь любимого крокодила Стива, Бинди, и его собаки Сью.

Ирвин погиб 4 сентября 2006 года на съемках телепередачи Ocean's Deadliest, получив смертельный удар ската-хвостокола в область сердца.

Его гибель пародировалась в мультсериале South Park, что вызвало негативную реакцию родственников.

Ирвин подвергался критике со стороны PETA. Вице-президент PETA отметил, что натуралист сделал карьеру, дразня напуганных диких животных, и даже погиб похожим образом.