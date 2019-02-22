Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.02.2019, 13:00

Охотник на крокодилов: Google посвятил дудл натуралисту Ирвину

Охотник на крокодилов: Google посвятил дудл натуралисту Ирвину - Фото
Стив Ирвин (фото - EPA)

Сегодняшний дудл посвящен известнейшему австралийскому натуралисту и тележурналисту Стиву Ирвину

Реклама
Реклама

Сегодняшний дудл Google посвятил австралийскому натуралисту, актеру и журналисту Стивену Ирвину, родившемуся 22 февраля 1962 года.

Всемирную известность Стив Ирвин получил благодаря работе над сериалом "Охотник на крокодилов" совместно со своей женой, Терри.

Реклама

В честь журналиста названо одно из судов Общества охраны морской фауны MY Steve Irwin, редкая горная тропическая улитка — Crikey steveirwini Stanisic, а также черепаха - Elseya irwini. Животное поймал отец Стива, Боб Ирвин, во время семейной поездки в 1997 году.

А свою дочь Бинди Сью Ирвины назвали в честь любимого крокодила Стива, Бинди, и его собаки Сью.

Ирвин погиб 4 сентября 2006 года на съемках телепередачи Ocean's Deadliest, получив смертельный удар ската-хвостокола в область сердца.

Его гибель пародировалась в мультсериале South Park, что вызвало негативную реакцию родственников.

Ирвин подвергался критике со стороны PETA. Вице-президент PETA отметил, что натуралист сделал карьеру, дразня напуганных диких животных, и даже погиб похожим образом.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дудл, Стив Ирвин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 