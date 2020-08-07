Он не гражданин Кипра. Полиция допросила владельца судна с селитрой в Бейруте

Полученные в результате допроса ответы российского бизнесмена Игоря Гречушкина полиция Кипра отправила в Ливан

Кипрская полиция нашла и допросила владельца судна, которое в 2013 году перевозило аммиачную селитру в 2013 году, а с 2014 года стояло в порту Бейрута - российского бизнесмена Игоря Гречушкина. Как выяснилось, кипрского гражданства у Гречушкина нет, сообщает Cyprus Mail.

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Допрос происходил в четверг, после чего все ответы, полученные от собственника корабля, полиция отправила в Ливан. Дополнительных комментариев по этому поводу правоохранители Кипра пока не дали.

Кроме того, стало известно, что Игорь Гречушкин не является гражданином Кипра, хотя кипрский паспорт есть у его жены. По информации местных СМИ, он действительно проживает на Кипре в городе Лимассол, но до этого времени так и не получил кипрский паспорт. Эту же информацию подтверждает и министерство внутренних дел Кипра, передает alphanews.live.

4 августа в порту Бейрута раздался мощный взрыв, в результате которого пострадали сотни людей и тысячи местных жителей остались без крова.

5 августа власти Ливана заявили, что причиной взрыва стали 2750 тонн аммиачной селитры с корабля Росус, принадлежавшего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину.

В тот же день экс-капитан судна рассказал, как в Бейрут попала селитра, которая взорвалась.

Дарья Мостовая

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