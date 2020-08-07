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Он не гражданин Кипра. Полиция допросила владельца судна с селитрой в Бейруте

07.08.2020, 16:39
Он не гражданин Кипра. Полиция допросила владельца судна с селитрой в Бейруте - Фото
Полиция Кипра (Katia Christodoulou_ЕРА)

Полученные в результате допроса ответы российского бизнесмена Игоря Гречушкина полиция Кипра отправила в Ливан

Кипрская полиция нашла и допросила владельца судна, которое в 2013 году перевозило аммиачную селитру в 2013 году, а с 2014 года стояло в порту Бейрута - российского бизнесмена Игоря Гречушкина. Как выяснилось, кипрского гражданства у Гречушкина нет, сообщает Cyprus Mail.

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Допрос происходил в четверг, после чего все ответы, полученные от собственника корабля, полиция отправила в Ливан. Дополнительных комментариев по этому поводу правоохранители Кипра пока не дали. 

Кроме того, стало известно, что Игорь Гречушкин не является гражданином Кипра, хотя кипрский паспорт есть у его жены. По информации местных СМИ, он действительно проживает на Кипре в городе Лимассол, но до этого времени так и не получил кипрский паспорт. Эту же информацию подтверждает и министерство внутренних дел Кипра, передает alphanews.live.

Дарья Мостовая
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