Экс-капитан судна рассказал, как взорвавшаяся в Бейруте селитра попала в порт

По словам бывшего капитана, российский бизнесмен, судно которого перевозило груз, "обрек на голод" команду корабля в порту Бейрута

Бывший капитан судна Росус, селитра с которого предположительно взорвалась в порту Бейрута, рассказал, что владелец корабля месяцами не платил членам команды зарплату, а когда судно арестовали в Ливане, бросил их на произвол судьбы. Борис Прокошев дал интервью изданию Сибирь.Реалии.

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Сухогруз, ходивший под флагом Молдовы, принадлежал бывшему жителю российского Хабаровска, гражданину РФ Игорю Гречушкину, который сейчас живет на Кипре, рассказал экс-капитан.

Он говорит, что, когда поступал на судно перед рейсом, узнал, что прежней команде судовладелец четыре месяца не выплачивал зарплату.

Нитрат аммония, по словам бывшего капитана, загрузили в порту грузинского Батуми для доставки в Мозамбик. По дороге туда судно зашло в Грецию на дозаправку. Там владелец судна, по словам моряка, отказался оплатить продовольствие для команды. Он отправил сухогруз в Бейрут, чтобы взять дополнительный груз. Но, как оказалось, корабль не был предназначен для перевозки этого груза. В итоге судно арестовали власти Ливана за неуплату портового сбора.

Часть команды, по словам Прокошева, смогла покинуть Ливан, а его и еще троих членов команды отказались выпускать. "И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты он (судовладелец Гречушкин, - ред.) нам даже не покупал. Можно сказать, оставил нас в заведомо опасной ситуации, обрек на голод. Кормил нас порт", - рассказал бывший капитан.

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Он рассказал, как писал письма президенту РФ Владимиру Путину с просьбами о помощи, но получал отписки. В результате оставшиеся члены команды сами наняли адвоката, который добился, чтобы их выпустили из Ливана.

Нитрат аммония с корабля конфисковали власти Бейрута. "А пароход в итоге утонул, года два-три назад. У него была небольшая дырка, надо было периодически откачивать воду. А если экипажа нет, некому это делать", - рассказал Прокошев.

По его словам, судовладелец остался должен моряками десятки тысяч долларов.

Вечером, 4 августа, в столице Ливана Бейруте произошел сильнейший взрыв. Официальные лица Ливана сообщили, что, по предварительной информации, взрыв был вызван аммиачной селитрой, которая хранилась в доках порта. Позднее стало известно, что 2750 тонн селитры были конфискованы с российского судна "Росус" в 2014 году.

произошел вызван Руководитель ливанской таможни Бадри Дахер заявил , что шесть раз обращался в судебную систему с предупреждениями о том, что хранящийся на складе груз представляет общественную опасность.

Ущерб от взрыва, по предварительной оценке губернатора Бейрута, составляет от 3 до 5 миллиардов долларов США , возможно, даже больше. Погибли, по последним данным, 135 человек и еще около 5000 получили травмы.

Вадим Ребрина

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