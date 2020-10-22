"Он все испортил". Обама выступил с речью, резко раскритиковал Трампа – главное из нее

Поддержка 44-м президентом США кандидата-демократа Джозефа Байдена "может стать ключевой в борьбе за голоса афро- и латиноамериканцев", отмечает CNN

Прошлый президент США Барак Обама вчера выступил с речью, в которой раскритиковал политику действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает канал CNN.

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Там отмечают, что речь сопровождалась "прямыми обвинениями" в сторону кандидата от республиканцев – Обама заявил, что надеялся, что Трамп "ради страны проявит интерес к своей работе (на посту президента, - ред.)". По его словам, "этого не произошло. Он не проявил никакого интереса к работе или помощи кому-либо, кроме себя и своих друзей".

Обама раскритиковал налоговую политику действующего лидера, а также его борьбу с коронавирусом. CNN отмечает, что тезис об "эффективной борьбе с COVID-19" доминирует в избирательной кампании Трампа.

Экс-глава США утверждает, что президентство Трампа не только изменило отношение других стран к США, "но и изменило отношение американцев к политике". "С моим избранием мы, вероятно, стали излишне оптимистичными к тому, как много изменений произошло в стране. Но эти изменение были реальными", – похвалил себя Обама, отметив, что страна "не может позволить себе еще четыре года" при Трампе.

"Это не реалити-шоу – это реальность", – добавил он. Как сообщает Reuters, этой фразой он намекал на ТВ-прошлое Трампа.

CNN отмечает, что речь Обамы "долгожданна для Демократической партии", а поддержка им кандидата от демократов Джозефа Байдена "может стать ключевой в борьбе за голоса афро- и латиноамериканцев". Помимо этого, Обама агитировал их голосовать за Байдена не потому, что это резко и немедленно изменит их жизни, а потому, что "поведет страну в правильном направлении".

В апреле кандидат в кандидаты в президенты США от демократов Берни Сандерс и Обама публично поддержали Байдена перед выборами.

По опросу Reuters/Ipsos в конце сентября – начале октября Байден опережал Трампа на 10%.

Опрос CNN в начале октября дал Байдену преимущество в 15%.

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Станислав Стороженко

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