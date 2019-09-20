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ООН бьет в набат: в Северной Корее около 40% жителей грозит беда

ООН бьет в набат: в Северной Корее около 40% жителей грозит беда - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
20.09.2019, 11:43

Примерно 10,1 млн человек в Северной Корее "нуждаются в срочной помощи" - там дефицит продовольствия из-за неурожая, отмечается в докладе ФАО

Северная Корея столкнулась с самым низким урожаем за последние пять лет: это приведет к серьезной нехватке продуктов питания для 40% населения страны. Об этом говорится в докладе Продовольственной и с/х организации Организации Объединенных Наций (ФАО), пишет Reuters.

Как отмечает агентство, причина проблем - засуха с середины апреля до середины июля и плохая ирригация на полях, эффект от чего накладывается на "пошатнувшуюся от санкций экономику". Это в основном повлияло на посевы риса и кукурузы.

Южная Корея готова в качестве помощи передать северянам через Всемирную продовольственную программу США около 50 000 тонн риса. В Сеуле сетуют, что доставка застопорилась "из-за медленного реагирования Пхеньяна на фоне зашедшего в тупик межкорейского диалога и переговоров по денуклеаризации с США".

Более того, ранее КНДР приказала ООН сократить число своих сотрудников в стране по программам помощи, ссылаясь на "политизацию помощи со стороны враждебных сил".

Справка. Сельское хозяйство КНДР в основном сосредоточено в низинах на западном побережье и в узкой полосе вдоль восточного. Остальные территории слишком горные, холодные и сухие для полноценного с/х. В основном выращивают рис и картофель. До четверти населения страны работает в аграрной промышленности.

  • В мае 2019-го ООН писала, что в этом году в КНДР был самый плохой урожай за последнее десятилетие из-за сильнейшей за 40 лет засухи, и около 10 млн (40%) жителей страны могут столкнуться с голодом.
  • Время от времени в Северной Корее случаются "голодные сезоны". ООН пишет о "миллионе" жертв голода в 90-х.
  • В мире голодает 113 млн людей. 1,1 млн из них - украинцы.

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