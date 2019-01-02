Опрос: работе правительства доверяет треть французов

Фото: epa.eu

Треть опрошенных французов заявили, что верят в способность правительства действовать в правильном направлении. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Harris, сообщает Figaro.

71% респондентов убеждены, что правительство должно способствовать росту покупательной способности граждан.

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99% французов сказали, что для них приемлемо, если придется ослабить контроль за государственным долгом и дефицитом. Противоположного мнения придерживаются 27% респондентов , поскольку они ожидают от правительства жесткого контроля за долгом и дефицитом.

47% французов имеют "оптимистичные" ожидания 2019 год. Год назад оптимистами было 59%.

Однако пессимистов стало больше, за год вырос этот показатель с 38% до 51%.

В вопросе покупательной способности оптимистичные ожидания на 2019 год у 23% опрошенных.

71% французов ожидают от правительства усилий по борьбе с терроризмом и 70% безработицей.

11 декабря 2018 года президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал повышение минимальной заработной платы и налоговые льготы в ответ на продолжающиеся несколько недель массовые протесты в стране. Финансовые меры, на которые согласился пойти президент Франции в ответ на массовые протесты "желтых жилетов", обойдутся госказне в сумму "от восьми до десяти млрд евро.