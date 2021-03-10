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Опустевшие из-за пандемии дороги в США стали более смертоносными – Bloomberg

10.03.2021, 10:35
Опустевшие из-за пандемии дороги в США стали более смертоносными – Bloomberg - Фото
Иллюстративное фото – pixabay

Смертность на дорогах в США в 2020 году выросла вопреки прогнозам исследователей, сообщает Bloomberg. Вероятная причина – превышение скорости на пустых дорогах.

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Из-за пандемии COVID-19 движение на дорогах США значительно снизилось. Поскольку миллионы людей оставались дома в течение нескольких месяцев, исследователи по безопасности считали, что это приведет к снижению количества погибших в автокатастрофах. "Мы увидели обратное", – заявила Морин Фогель, директор по связям с общественностью гражданской организации Национальный совет по безопасности (NSA).

По предварительным данным организации, в 2020 году в США на дорогах погибли 42 060 человек, это на 8% больше, чем в 2019 году. В сочетании со снижением на 13% пробега транспортных средств, смертность на дорогах США выросла на 24% в годовом выражении. Это самый резкий измеренный NSA скачок смертности в автокатастрофах с 1924 года.

По словам экспертов, вероятной причиной роста смертности стала повышенная скорость на пустых дорогах, сообщает Bloomberg. По данным компании по анализу траффика Inrix, в густонаселенных городских районах США средняя скорость за год увеличилась в среднем на 35%.

Исследование показало, что в первой половине 2020 года водители, попавшие в ДТП, чаще получали положительный тест на наркотики и алкоголь, и меньшее их число было пристегнуто ремнями безопасности. Выросло число арестов за превышение скорости и безрассудное вождение.

При этом исследователи наблюдают сокращение числа аварий с легкими травмами.

Денис Юдин
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дтп США превышение скорости смертность пандемия коронавирус COVID-19
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