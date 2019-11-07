От британского туриста, съеденного акулой, осталась только рука

Тигровая акула съела 44-летнего британского туриста в Индийском океане у берегов французского острова Реюньон, от него осталась только рука. Об этом сообщает The Sun.
Турист пропал в прошлую субботу. После того, как он не вернулся с купания в лагуне Эрмитаж, его жена подняла тревогу. Водолазы обследовали коралловый риф в этом районе, на берегу туриста искали шли с привлечением собак-ищеек, но поиски результатов не дали.
Впоследствии спасатели убили тигровую акулу, которая охотилась возле пляжей. При вскрытии нашли руку с обручальным кольцом, по которому и идентифицировали туриста.
Сообщается, что во время визита на Реюньон в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство делает все возможное для решения проблемы с акулами. Многие пляжи вокруг острова закрыты для пловцов и серферов, но эти запреты часто игнорируются.
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