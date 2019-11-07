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От британского туриста, съеденного акулой, осталась только рука

От британского туриста, съеденного акулой, осталась только рука - Фото
Многие пляжи на о. Реюньон закрыты из-за нападения акул (Фото: pixabay)
07.11.2019, 14:46

Турист пропал в прошлую субботу

Тигровая акула съела 44-летнего британского туриста в Индийском океане у берегов французского острова Реюньон, от него осталась только рука. Об этом сообщает The Sun.

Турист пропал в прошлую субботу. После того, как он не вернулся с купания в лагуне Эрмитаж, его жена подняла тревогу. Водолазы обследовали коралловый риф в этом районе, на берегу туриста искали шли с привлечением собак-ищеек, но поиски результатов не дали.

Впоследствии спасатели убили тигровую акулу, которая охотилась возле пляжей. При вскрытии нашли руку с обручальным кольцом, по которому и идентифицировали туриста.

Сообщается, что во время визита на Реюньон в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство делает все возможное для решения проблемы с акулами. Многие пляжи вокруг острова закрыты для пловцов и серферов, но эти запреты часто игнорируются.

  • Около популярного австралийского пляжа Эйрли-Бич на северо-востоке страны произошло нападение акулы на ныряльщиков, которое стало темой дня в местных СМИ. Двое туристов из Британии плавали с маской и трубкой в прибрежной полосе, когда произошла атака.
  • На багамских островах Эксума усатая акула-нянька напала на начинающую модель, которая решила поплавать с хищниками для фотографии.

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нападение акулы Реюньон
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