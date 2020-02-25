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В Сенате США требуют санкций против России за вмешательство в выборы 2020 года

В Сенате США требуют санкций против России за вмешательство в выборы 2020 года - Фото
Чак Шумер (фото - пресс-служба NNWO)
25.02.2020, 09:01

Демократы требуют от Майкла Помпео и Стивена Мнучина ввести санкции против Москвы после доклада разведки о том, что русские уже влияют на выборы

США должны немедленно ввести санкции против России из-за ее попыток повлиять на выборы американского президента в 2020 году. Этого потребовали от госсекретаря Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина трое сенаторов-демократов, сообщает Reuters.

Чак Шумер, Боб Менендес и Шерод Браун обосновывают свои требования недавним докладом разведсообщества перед Конгрессом о том, что Россия уже начала вмешательство в выборы в США. По данным американской разведки, Москва помогает одновременно президенту США Дональду Трампу и его возможному сопернику сенатору-демократу Берни Сандерсу. В России обвинения отвергают.

Закон США позволяет администрации президента налагать санкции в ответ на попытки вмешаться в выборы.

"Сделать нечто меньшее было бы отказом от вашей ответственности защищать США от этой серьезной угрозы нашей национальной безопасности и честности нашего избирательного процесса", - заявили сенаторы.

Белый дом, Госдепартамент и Министерство финансов пока не прокомментировали их требование.

Шумер - лидер демократов в Сенате. Менендес и Браун - лидеры демократов в комитете Сената по иностранным делам, который курирует санкционную политику.

  • В июле 2019 года бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в американские выборы 2016 года, заявил, что оно было неоднократным.
  • Позже Помпео заявил, что Россия вмешивалась не только в американские выборы 2016 года, и будет пытаться сделать это снова.

Читайте мнение: Выборы в США: у России цель старая - победа Трампа. Санкциями Кремль не испугать

Денис Юдин
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