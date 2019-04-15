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15.04.2019, 08:40

Отец Ассанжа попросил экстрадировать сына на родину

Отец Ассанжа попросил экстрадировать сына на родину - Фото
Джулиан Ассанж (фото - EPA)

Джон Шиптон считает, что "такой вариант устроил бы все стороны"

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Отец арестованного в Лондоне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа призвал власти Австралии добиться экстрадиции его сына на родину. Об этом заявил отец Ассанжа Джон Шиптон в интервью газете Herald Sun.

"Такой вариант устроил бы все стороны", - отметил отец Ассанжа Джон Шиптон.

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По его словам Шиптона, возможность экстрадиции Ассанжа обсуждалась на встрече членов сената с представителями МИД Австралии.

Шиптон отметил, что его поразили кадры ареста сына. "Я видел, как полицейские тащили его по ступенькам, и он выглядел плохо. Мне 74 и я выгляжу лучше, чем он в 47", - сказал Шиптон.

11 апреля 2019 года, в Лондоне арестовали 47-летнего австралийца-основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который безвыездно находился в посольстве Эквадора последние семь лет. Его политическое убежище и гражданство Эквадора отозвали.

США подали запрос на экстрадицию. Аресту предшествовали закулисные переговоры между Британией, США и Эквадором. На родине Ассанжу грозит тюрьма за публикацию секретных документов. Ему инкриминируют госизмену: "сговор с целью совершения компьютерного вторжения и взлома пароля засекреченного правительственного компьютера".

 

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Теги: wikileaks, Джулиан Ассанж, Джон Шиптон
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