Отпугнуть Россию. Министр обороны Польши призвал молодежь связывать свое будущее с армией

Возврата к обязательному призыву в армию Польши не планируется, однако власти "хотят, чтобы добровольцы приняли решение служить в Войске Польском": это нужно, чтобы отбить охоту агрессивной России к экспансии на Запад. Об этом польский министр обороны Мариуш Блащак сказал на брифинге, передает Gazeta Olsztynska.

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Он объяснил, что цель состоит в том, чтобы как можно больше людей были обучены и умели обращаться с оружием, и как вести себя в чрезвычайной ситуации.

Министр призывал молодых людей связывать свое профессиональное будущее с армией, утверждая, что это дает стабильную, хорошо оплачиваемую работу и возможность профессионального развития.

"Мы делаем все это, чтобы отпугнуть агрессора, показать агрессору, что польская армия сильна и интероперационна", – сказал Блащак.

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Глава Минобороны Польши отметил, что к угрозе со стороны России следует относиться со всей серьезностью – именно потому страна активно вооружается.

"То, что президент Лех Качиньский сказал после Грузии в 2009 году, было не предсказанием, а холодным анализом. К сожалению, правящая коалиция не восприняла это всерьез, поверила, что Германия защитит нас, а теперь мы можем видеть отношение Германии. Мы видим, какую роль играет Германия в отношениях с Россией, и какую выгоду из этого извлекает Путин", – посетовал Блащак на позицию Берлина.

По его словам, Abrams будут в Польше в следующем году (обучение польских танкистов на этих танках уже началось), батареи ЗРК Patriot прибудут в конце года, также заказаны 500 установок HIMARS.

11 августа 2022 года Блащак заявил, что оккупационные войска РФ в Украине "нужно разгромить", и помочь ВСУ сделать это – "историческая обязанность" Польши.

14 августа президент Польши Дуда на кладбище в Варшаве почтил память военных УНР, которые в 1920-м вместе с бойцами Войска Польского сражались против большевиков. Он возложил венок к памятнику и встал на колено.

15 августа президент Зеленский по-польски поздравил Польшу с праздником Вооруженных Сил.

Евгений Пилипенко

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