"Мы – братья". Зеленский по-польски поздравил Польшу с праздником вооруженных сил
Президент Владимир Зеленский по-польски поздравил Польшу с праздником Войска Польского, который отмечается 15 августа. В своем выступлении он заявил о достижении согласия между украинцами и поляками и назвал польский народ братским.
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"Наши народы прошли большой путь и наконец достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу для украинцев и поляков. Это вопрос о свободе. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств – на поколение вперед. И мы действительно вместе – как друзья, союзники и братья". Вместе боремся. И обязательно вместе отпразднуем нашу и вашу победу в битве за свободу и за наше общее европейское будущее", — говорится в поздравлении Зеленского.
- В мае Владимир Зеленский объявил о прекращении распрей по поводу истории между Украиной и Польшей.
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