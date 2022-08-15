UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мы – братья". Зеленский по-польски поздравил Польшу с праздником вооруженных сил

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 16:40
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский по-польски поздравил Польшу с праздником Войска Польского, который отмечается 15 августа. В своем выступлении он заявил о достижении согласия между украинцами и поляками и назвал польский народ братским.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Наши народы прошли большой путь и наконец достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу для украинцев и поляков. Это вопрос о свободе. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств – на поколение вперед. И мы действительно вместе – как друзья, союзники и братья". Вместе боремся. И обязательно вместе отпразднуем нашу и вашу победу в битве за свободу и за наше общее европейское будущее", — говорится в поздравлении Зеленского.

15 августа в Польше отмечают День Войска Польского в память о победоносной битве под Варшавой, состоявшейся 12-15 августа 1920 года. Она стала решающим эпизодом советско-польской войны – единственной, которую СССР проиграл за 74 года своего существования.

Читайте также: "За нашу и вашу свободу". Залужный обратился к союзникам на польском языке

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский польша
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 