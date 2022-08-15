"Мы – братья". Зеленский по-польски поздравил Польшу с праздником вооруженных сил

Президент Владимир Зеленский по-польски поздравил Польшу с праздником Войска Польского, который отмечается 15 августа. В своем выступлении он заявил о достижении согласия между украинцами и поляками и назвал польский народ братским.

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"Наши народы прошли большой путь и наконец достигли исторически величайшего согласия по главному вопросу для украинцев и поляков. Это вопрос о свободе. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств – на поколение вперед. И мы действительно вместе – как друзья, союзники и братья". Вместе боремся. И обязательно вместе отпразднуем нашу и вашу победу в битве за свободу и за наше общее европейское будущее", — говорится в поздравлении Зеленского.

15 августа в Польше отмечают День Войска Польского в память о победоносной битве под Варшавой, состоявшейся 12-15 августа 1920 года. Она стала решающим эпизодом советско-польской войны – единственной, которую СССР проиграл за 74 года своего существования.

В мае Владимир Зеленский объявил о прекращении распрей по поводу истории между Украиной и Польшей.

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Андрей Водяный

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