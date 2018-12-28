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28.12.2018, 14:03

Ответ Турции: армия Сирии заняла позиции в приграничном городе

Ответ Турции: армия Сирии заняла позиции в приграничном городе - Фото
Сирия

В ответ на переброску Турцией своих войск к границе с Сирией, сирийская армия заняла приграничный город Манбидж

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Сирийская армия заявила о входе в приграничный город Манбидж. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, власти Сирии пошли на такой шаг по настоятельной просьбе курдских отрядов народной самообороны, которые как раз занимают эту точку.

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“Мы просим власти Сирии, которым мы подчиняемся, направить военные силы в Манбидж и защитить город от турецкой угрозы”, - заявили курды.

Также отмечается, что у США в городе есть своя военная база.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

Позже, по сообщениям СМИ, Трамп переговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и сказал: "Окей, это все ваше. Мы закончили", очевидно, имея ввиду Сирию.

24 декабря стало известно, что Турция стягивает свои войска к границе с Сирией.

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Теги: война в Сирии, сирийская граница, Сирия, Турция, Манбидж
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