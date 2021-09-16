Озоновая дыра над Южным полюсом в этом году больше Антарктиды

В этом году озоновая дыра над Южным полюсом увеличилась до рекордной величины – превысила размер Антарктиды. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Службу мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS).

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Ученые из CAMS внимательно следят за развитием озоновой дыры в Антарктике, и обнаружили, что в этом году она больше, чем обычно.

По словам директора CAMS Винсента-Анри Поя, озоновая дыра большая и потенциально глубокая, полярный вихрь стабилен, а температура в стратосфере даже ниже, чем в прошлом году.

В Южном полушарии ежегодно с августа по октябрь над Антарктикой образуется озоновая дыра, достигая максимума в период с середины сентября до середины октября. К декабрю уровни озона обычно возвращаются к норме.

Озоновая дыра 2021 года значительно выросла за последнюю неделю и теперь превышает 75% озоновых дыр на этом этапе сезона с 1979 года.

Международный день охраны озонового слоя был учрежден ООН в ознаменование подписания Монреальского протокола в 1987 году 196 государствами и ЕС, в котором были запрещены основные озоноразрушающие химические вещества.

После запрета на галоидоуглероды озоновый слой демонстрирует признаки восстановления, которое, по прогнозам, завершится только к 2060-м или 2070-м годам.

В оперативном мониторинге озонового слоя CAMS используется компьютерное моделирование в сочетании со спутниковыми наблюдениями, аналогично прогнозам погоды, чтобы обеспечить всеобъемлющую трехмерную картину состояния озоновой дыры.

В январе 2021 года над Антарктикой закрылась озоновая дыра рекордных размеров, которая возникла в августа 2020-го.

Наталия Медведева

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