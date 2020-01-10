Палата представителей ограничила полномочия Трампа по Ирану

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Палата представителей Конгресса США 9 января приняла резолюцию, которая не позволяет президенту страны Дональду Трампу принимать единолично решения о военных действиях против Ирана. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно документу, подобные решения президент страны должен согласовывать с парламентом.

В резолюции указано, что без четко выраженного одобрения Конгресса президент не вправе направлять военнослужащих в Иран либо для операций против Ирана, за исключением случаев, когда речь идет об оборонительных действиях при "непосредственно предстоящем вооруженном нападении" на американские цели.

Тремя днями ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство иранского генерала Сулеймани провокационным военным ударом и объявила, что Палата представителей уже на текущей неделе проголосует по резолюции, призванной ограничить военные действия президента Трампа в отношении Ирана.

В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке. Это стало ответом Ирана на убийство Касема Сулеймани .

Трамп заявил , что ни один американец не пострадал, но США ответят на действия Ирана новыми экономическими санкциями.

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