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Палата представителей ограничила полномочия Трампа по Ирану

Палата представителей ограничила полномочия Трампа по Ирану - Фото
Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)
10.01.2020, 06:55

Президент США не может направлять военных в Иран без одобрения Конгресса, исключение - оборонительные действия

Палата представителей Конгресса США  9 января приняла резолюцию, которая не позволяет президенту страны Дональду Трампу принимать единолично решения о военных действиях против Ирана. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно документу, подобные решения президент страны должен согласовывать с парламентом.

В резолюции указано, что без четко выраженного одобрения Конгресса президент не вправе направлять военнослужащих в Иран либо для операций против Ирана, за исключением случаев, когда речь идет об оборонительных действиях при "непосредственно предстоящем вооруженном нападении" на американские цели.

Тремя днями ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала убийство иранского генерала Сулеймани провокационным военным ударом и объявила, что Палата представителей уже на текущей неделе проголосует по резолюции, призванной ограничить военные действия президента Трампа в отношении Ирана.

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