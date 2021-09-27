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Пандемия COVID-19. Продолжительность жизни не падала так сильно со Второй мировой – ученые

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 09:30
Пандемия COVID-19. Продолжительность жизни не падала так сильно со Второй мировой – ученые - Фото
Иллюстративное фото: Matteo Corner/ЕРА

Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала самое значительное снижение продолжительности жизни в Западной Европе со Второй мировой войны. Об этом говорят данные исследования Оксфордского центра демографии, сообщает The Guardian.

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Исследование, опубликованное в Международном журнале эпидемиологии, охватывало 29 стран: большинство государств Европы, США и Чили. В 27 из них было зафиксировано сокращение ожидаемой продолжительности жизни, в восьми странах среди женщин и в 11 среди мужчин сокращение превысило один год. В среднем для того, чтобы увеличить показатель на ту же величину, этим странам потребовалось 5,6 лет, но прогресс был сведен на нет одним годом пандемии.

Сильнее всего ожидаемая продолжительность жизни за 2020 год упала среди мужчин в США, на 2,2 года. В Литве этот показатель снизился на 1,7 года.

Ученые заявили, что потери продолжительности жизни превысили те, которые были зарегистрированы во время распада восточного блока в Центральной и Восточной Европе в конце 1980-х – начале 1990-х.

Для западноевропейских стран, таких как Испания, Англия и Уэльс, Италия, Бельгия, последний раз такое значительное сокращение ожидаемой продолжительности жизни за один год наблюдалось во время Второй мировой войны, заявил один из ведущих авторов исследования доктор Хосе Мануэль Абурто.

В большинстве из 29 стран средняя продолжительность жизни мужчин сократилась больше, чем женщин. Сильнее всего сокращение продолжительности жизни в разных странах было связано с официальными случаями смерти от COVID-19, говорится в исследовании.

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Денис Юдин
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продолжительность жизни коронавирус COVID-19
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