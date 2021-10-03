Pandora Papers. Что журналисты узнали о коррупции российской верхушки

Близкое окружение президента России Владимир Путин ощутимо разбогатело за время его президентства, однако авторы международного расследования Pandora Papers заявляют, что ключевую роль в этой сыграли офшоры. Об этом сообщает ICIJ и The Guardian.

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В расследовании есть данные о давней знакомой Путина Светлане Кривоногих. У нее "нашли" офшорную компанию Brockville Development Ltd и квартиру в Монако за 3,6 млн евро. При этом личность покупателя была засекречена. По данным Pandora Papers, в 2003 году квартиру купила 28-летняя женщина, она также приобрела недвижимость в России на $100 млн. По данным журналистов российского издания Проект, женщина была любовницей Путина и якобы родила ему внебрачную дочь.

В "архивах Пандоры" упоминается гендиректор российского Первого канала Константин Эрнст. По данным журналистов, Эрнст был тайным партнером в сделке о покупке 39 ценных кинотеатров в Москве. Это был проект по сносу советских кинотеатров и строительству на их месте торговых центров. Сделку финансировал банк ВТБ, который связывают с Путиным. Недвижимость продали по минимальной цене, установленной на госаукционе Москвы. Эрнст был получателем кредита в размере $16,2 млн от кипрского банка, частично принадлежащего ВТБ, который использовался для финансирования его доли в сделке. Банк прямо проинструктировал оффшорных юристов хранить документы, подробно описывающие связь Эрнста с ссудой, в государственных отчетах на британских Виргинских островах, где были зарегистрированы компании, скрывающие сделку.

Засветился в расследовании также зять главы Транснефти Николая Токарева – Андрей Болотов. На Кипре он получил гражданство и заключал через офшоры миллиардные контракты.

По данным Pandora Papers, у родственников вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной есть квартира в Вене. Также "офшорную" квартиру нашли у ее супруга.

Журналисты заявили о причастности к офшорам друга детства Путина – покойного Петра Колбина, дочки вице-премьера Марата Хуснуллина - Алины Хуснуллиной, зятя министра иностранных дела Сергея Лаврова - Александра Винокурова, сына первого зама руководителя администрации Путина Сергея Кириенко – Владимира Кириенко, отца президента Газэнергостроя Сергея Чернина – Якова Чернина и других.

Также известно об офшорах ряда депутатов Госдумы и членом Совета федерации.

3 октября 2021-го показ фильма-расследования "Офшор 95" в помещении Малой оперы в Киеве был отменен за несколько часов до начала. В Малой опере это объясняли ремонтом и отсутствием света.

Через несколько часов главред Слідства.Інфо Анна Бабинец сообщила, что премьера все же состоится в 19:00 в Малой опере – руководство "передумало".

В СМИ появились "инсайды" о том, что показ фильма-расследования якобы пытались сорвать сотрудники Службы безопасности Украины. СБУ опровергла и назвала это манипуляцией.

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Оксана Житнюк

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