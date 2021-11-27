Панк, кинодива и гимн. Меркель выбрала музыку для церемонии ухода с поста канцлера: видео

Церемония, посвященная уходу Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, будет сопровождаться музыкой, которую выбрала она сама. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Прощальная музыка, которую Меркель выбрала для церемонии ухода с должности канцлера, напоминает о эмоциях и романтике ГДР – прозвучат песни основоположницы немецкого панка Нины Хаген и кинодивы и певицы Хильдегард Кнеф, которую называли "второй Марлен Дитрих".

Прозвучит хит 1974 года Нины Хаген "Ты забыл цветную пленку" (Du Hast den Farbfilm Vergessen).

Для Меркель исполнят песню Хильдегард Кнеф "Для меня должен пойти дождь из красных роз" (Fur mich soll's rote Rosen regnen).

Также прозвучит гимн "Великий Бог, славим Тебя" (Großer Gott, wir loben Dich).

Все эти композиции репетирует для исполнения штатный музыкальный корпус Бундесвера.

Церемония состоится вечером 2 декабря.

В связи с противоэпидемическими ограничениями, на прием в честь Меркель пригласят около 200 гостей – в гораздо меньшем формате, чем обычно. Среди приглашенных – все 52 федеральных министром времен правления Меркель и другие ее коллеги.

Парламентские выборы прошли в Германии 26 сентября. Их выиграла СДПГ, набрав 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС получил 24,1%, партия Союз-90/Зеленые – 14,8%, СвДП – 11,5%.

24 ноября в Германии договорились о создании новой коалиции из трех партий: СДПГ, Зеленые и СвДП. Новым канцлером должен стать Олаф Шольц, который считает, что ЕС еще не завершил процесс интеграции балканских стран, а потому пока не готов принять в свой состав Украину.

Глава МИД Дмитрий Кулеба не ждет резких изменений в политике Германии. По его словам, Украина намерена общаться с будущим правительством о предоставлении Украине оружия и российско-немецком газопроводе Северный поток-2.

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Наталия Медведева

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