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Панк, кинодива и гимн. Меркель выбрала музыку для церемонии ухода с поста канцлера: видео

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27.11.2021, 21:19
Панк, кинодива и гимн. Меркель выбрала музыку для церемонии ухода с поста канцлера: видео - Фото
Ангела Меркель (Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN MARQUARDT)

Церемония, посвященная уходу Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, будет сопровождаться музыкой, которую выбрала она сама. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Прощальная музыка, которую Меркель выбрала для церемонии ухода с должности канцлера, напоминает о эмоциях и романтике ГДР – прозвучат песни основоположницы немецкого панка Нины Хаген и кинодивы и певицы Хильдегард Кнеф, которую называли "второй Марлен Дитрих".

Прозвучит хит 1974 года Нины Хаген "Ты забыл цветную пленку" (Du Hast den Farbfilm Vergessen).

Для Меркель исполнят песню Хильдегард Кнеф "Для меня должен пойти дождь из красных роз" (Fur mich soll's rote Rosen regnen).

Также прозвучит гимн "Великий Бог, славим Тебя" (Großer Gott, wir loben Dich).

Все эти композиции репетирует для исполнения штатный музыкальный корпус Бундесвера.

Церемония состоится вечером 2 декабря.

В связи с противоэпидемическими ограничениями, на прием в честь Меркель пригласят около 200 гостей – в гораздо меньшем формате, чем обычно. Среди приглашенных – все 52 федеральных министром времен правления Меркель и другие ее коллеги.

  • Парламентские выборы прошли в Германии 26 сентября. Их выиграла СДПГ, набрав 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС получил 24,1%, партия Союз-90/Зеленые – 14,8%, СвДП – 11,5%.

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Наталия Медведева
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Ангела Меркель
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