Папа Франциск: Даже монахини смотрят порно, но "оттуда входит дьявол"

Папа римский Франциск предупредил священников и монахинь об опасности просмотра порнографии в интернете, заявив, что это "ослабляет сердце священника". Об этом сообщает BBC.

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По словам Франциска, порнография — это "порок, который есть у очень многих людей… даже у священников и монахинь".

"Оттуда входит дьявол", — сказал Папа священникам и семинаристам.

Что касается того, как ориентироваться в социальных сетях и цифровом мире, он сказал, что их следует использовать, но посоветовал не тратить на это слишком много времени.

"Чистое сердце, которое Иисус получает каждый день, не может принять эту порнографическую информацию", — сказал он.

Он посоветовал группе "удалить это со своего телефона, чтобы у вас не было искушения".

Священническое безбрачие было введено около 900 лет назад католической церковью. До этого священнослужители часто были женаты.

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Вадим Ребрина

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