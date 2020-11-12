Папа Франциск поздравил и благословил Байдена по телефону
Франциск конфликтовал с Трампом по ряду вопросов, включая Китай, изменение климата, Кубу и миграцию
Папа Франциск высказал свои "благословения и поздравления" избранному президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на команду Байдена.
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Издание делает вывод, что таким образом Папа стремится восстановить отношения с Вашингтоном после четырех лет порой спорных отношений с президентом Дональдом Трампом.
Франциск конфликтовал с Трампом по ряду вопросов, включая Китай, изменение климата, Кубу и миграцию.
"(Байден) выразил желание работать вместе на основе общей веры в достоинство и равенство всего человечества по таким вопросам, как забота о маргинализированных и бедных, преодоление кризиса изменения климата, интеграция иммигрантов и беженцев в наши сообщества", – говорится в сообщении.
Байден, который посещает мессу по воскресеньям, станет первым американским президентом-католиком после своего коллеги-демократа Джона Ф. Кеннеди в 1960-х годах.
Консервативные американские католики, многие из которых голосовали за Трампа, заявляли, что священники не должны причащать Байдена из-за его отношения к абортам.
- Президент Зеленский поздравил Байдена еще 7 ноября – на третий день после выборов. Заявил, что "с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства".
- А вот в Китае "приняли к сведению" победу Байдена, но поздравлять пока не собираются.
- 8 ноября президент Ирана Хассан Рухани тоже поздравил Байдена, но необычным образом – призвав вернуть США к ядерной сделке.
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