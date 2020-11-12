Папа Франциск поздравил и благословил Байдена по телефону

Франциск конфликтовал с Трампом по ряду вопросов, включая Китай, изменение климата, Кубу и миграцию

Папа Франциск высказал свои "благословения и поздравления" избранному президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на команду Байдена.

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Издание делает вывод, что таким образом Папа стремится восстановить отношения с Вашингтоном после четырех лет порой спорных отношений с президентом Дональдом Трампом.

Франциск конфликтовал с Трампом по ряду вопросов, включая Китай, изменение климата, Кубу и миграцию.

"(Байден) выразил желание работать вместе на основе общей веры в достоинство и равенство всего человечества по таким вопросам, как забота о маргинализированных и бедных, преодоление кризиса изменения климата, интеграция иммигрантов и беженцев в наши сообщества", – говорится в сообщении.

Байден, который посещает мессу по воскресеньям, станет первым американским президентом-католиком после своего коллеги-демократа Джона Ф. Кеннеди в 1960-х годах.

Консервативные американские католики, многие из которых голосовали за Трампа, заявляли, что священники не должны причащать Байдена из-за его отношения к абортам.

Вадим Ребрина

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