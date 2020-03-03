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Папа римский Франциск из-за болезни сдал тест на коронавирус: он отрицательный

Папа римский Франциск из-за болезни сдал тест на коронавирус: он отрицательный - Фото
Папа римский Франциск (Фото - EPA - Fabio Frustaci)
03.03.2020, 09:35

Ранее сообщалось, что папа римский Франциск заболел и отменил официальные мероприятия

Папа римский Франциск, который несколько дней подряд отменил официальные мероприятия из-за болезни, показал отрицательный результат на коронавирус COVID 19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Пресс-секретарь Ватикана заявил, что они пока не комментируют эту информацию.

Несколько дней назад сообщалось, что Франциск отменил ряд официальных мероприятий из-за простуды. Он работал в резиденции и принимал людей наедине. Франциск никогда не отменял так много официальных мероприятий за все семь лет папства.

Болезнь понтифика происходит на фоне вспышки коронавируса в Италии. В понедельник количество погибших от COVID19 в Италии составило 52 человека. 

  • 26 февраля сообщалось, что Франциск кашлял и сморкался во время мессы, а на следующий день отменил службу. 

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Владислав Сердюк
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