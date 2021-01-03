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Папа римский принял отставку главы католиков Беларуси Кондрусевича, осуждавшего Лукашенко

03.01.2021, 18:11
Папа римский принял отставку главы католиков Беларуси Кондрусевича, осуждавшего Лукашенко - Фото
Тадеуш Кондрусевич (Фото: TUT.by)

Папа римский Франциск принял отставку главы католиков Беларуси, митрополита Минско-Могилевского, архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Об этом сообщает Vatican News.

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Как отмечается, такое решение принято в день 75-летия Кондрусевича, в соответствии с предписаниями кодекса канонического права – в этом возрасте архиепископы подают прошение об отставке. 

Апостольским администратором Минско-Могилевской архиепархии назначен Пинский епископ-помощник Казимир Великоселец.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавлял Минско-Могилевскую архиепархию с 2007 года, с июня 2015 года – председатель Епископской конференции Беларуси. 

  • 31 августа Кондрусевича не пустили в Беларусь из Польши. Ранее он осудил насилие к протестующим со стороны властей.
  • 14 сентября стало известно, что беларуский паспорт Кондрусевича признан недействительным.
  • Священнослужитель получил возможность вернуться в Беларусь 23 декабря – после личного обращения Папы римского к Лукашенко.
Наталия Медведева
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