Папа римский принял отставку главы католиков Беларуси Кондрусевича, осуждавшего Лукашенко

Папа римский Франциск принял отставку главы католиков Беларуси, митрополита Минско-Могилевского, архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Об этом сообщает Vatican News.

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Как отмечается, такое решение принято в день 75-летия Кондрусевича, в соответствии с предписаниями кодекса канонического права – в этом возрасте архиепископы подают прошение об отставке.

Апостольским администратором Минско-Могилевской архиепархии назначен Пинский епископ-помощник Казимир Великоселец.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавлял Минско-Могилевскую архиепархию с 2007 года, с июня 2015 года – председатель Епископской конференции Беларуси.

31 августа Кондрусевича не пустили в Беларусь из Польши. Ранее он осудил насилие к протестующим со стороны властей.

14 сентября стало известно, что беларуский паспорт Кондрусевича признан недействительным.

Священнослужитель получил возможность вернуться в Беларусь 23 декабря – после личного обращения Папы римского к Лукашенко.

Наталия Медведева

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