Лукашенко разрешил главе католиков Беларуси Кондрусевичу вернуться в страну
23.12.2020, 10:20
Тадеуш Кондрусевич (Фото – Виталий Палиневский, Catholic.by)
Беларусский диктатор Александр Лукашенко разрешил председателю Конференции католических епископов Беларуси архиепископу Тадеушу Кондрусевичу вернуться в страну. Заявление посольства Ватикана (апостольской нунциатуры) в Беларуси опубликовано на сайте catholic.by.
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В заявлении говорится, что по сообщению компетентных госорганов нет препятствий для возвращения Кондрусевича в Беларусь.
Решение было принято после того, как Папа Франциск лично обратился к Лукашенко с просьбой о Кондрусевиче. Вчера министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что Лукашенко попросил найти решение проблемы из уважения к Папе.
- 31 августа Кондрусевича не пустили в Беларусь из Польши. Ранее он осудил насилие к протестующим со стороны властей.
- 14 сентября стало известно, что беларуский паспорт Кондрусевича признан недействительным.
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