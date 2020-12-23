Лукашенко разрешил главе католиков Беларуси Кондрусевичу вернуться в страну

Беларусский диктатор Александр Лукашенко разрешил председателю Конференции католических епископов Беларуси архиепископу Тадеушу Кондрусевичу вернуться в страну. Заявление посольства Ватикана (апостольской нунциатуры) в Беларуси опубликовано на сайте catholic.by.

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В заявлении говорится, что по сообщению компетентных госорганов нет препятствий для возвращения Кондрусевича в Беларусь.

Решение было принято после того, как Папа Франциск лично обратился к Лукашенко с просьбой о Кондрусевиче. Вчера министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что Лукашенко попросил найти решение проблемы из уважения к Папе.

31 августа Кондрусевича не пустили в Беларусь из Польши. Ранее он осудил насилие к протестующим со стороны властей.

14 сентября стало известно, что беларуский паспорт Кондрусевича признан недействительным.

Денис Юдин

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