Главу беларуских католиков Кондрусевича лишили гражданства Беларуси

В августе Тадеуш Кондрусевич осудил насилие против протестующих, после этого его не пустили в Беларусь

Председателя Конференции католических епископов Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича лишили беларуского гражданства. Об этом сообщает Catholic.by.

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На запрос о том, почему Кондрусевич не был пропущен в Беларусь 31 августа, председатель Госпогранкомитета страны Анатолий Лаппо ответил, что органы внутренних дел признали его паспорт гражданина Беларуси недействительным.

Кондрусевич обращается в МВД Бларуси для прояснения ситуации и надеется на скорейшее возвращение на родину.

Кондрусевич с 2007 года – архиепископ Минский и Могилевский, с 2015 года – председатель Конференции католических епископов Беларуси. Родился в 1946 году в Гродненской области.

31 августа Кондрусевича не пустили в Беларусь из Польши. Ранее он осудил насилие к протестующим со стороны властей.

Денис Юдин

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