Пара в США пыталась продать секретные данные о подлодках, прятала их в сэндвиче – Минюст

В США семейную пару подозревают в попытке продать секретные данные об атомных подлодках иностранному государству. Однажды они спрятали карту с тайной информацией в сэндвиче, сообщает Минюст США.

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Подозреваемыми являются 42-летний Джонатан Тоббе (сотрудник военно-морского ведомства, который работал инженером-ядерщиком) и его 45-летня жена Дайна.

По данным следствия, Тоббе прошел проверку в ВМС и получил доступ к закрытой информации об атомных подлодках. 1 апреля 2020-го он отправил посылку иностранному правительству с образцом закрытых данных, пишут правоохранители.

После этого Тоббе начал переписываться с человеком, которого считал представителем иностранного правительства. На самом деле это был агент Федерального бюро расследований США под прикрытием.

8 июня 2021-го Тоббе получил от него $10 000 в криптовалюте – за это вместе с женой он спрятал SD-карту в половинке от сэндвича в метро в Западной Вирджинии, пишут в Минюсте США.

Агент ФБР под прикрытием перевел подозреваемому еще $20 000, тот прислал ключ для дешифровки SD-карты, которая в итоге показала – на ней действительно хранились секретные данные, говорят в ведомстве.

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По данным Минюста США, 28 августа Тоббе спрятал еще одну SD-карту в упаковке от жвачки, а за ключ от дешифрования получил $70 000. 9 октября Тоббе сделал еще один тайник с SD-картой – тогда его вместе с супругой и арестовали.

Сейчас пара находится под федеральным обвинением, дело расследуют ФБР и Служба криминальных расследований ВМС США.

В конце августа американского моряка обвинили в поджоге военного корабля США стоимостью $1 млрд.

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Марк Сировой

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