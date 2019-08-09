Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Париж жестко ответил Трампу на критику по поводу Ирана

Париж жестко ответил Трампу на критику по поводу Ирана - Фото
Жан-Ив Ле Дриан (Фото: EPA)
09.08.2019, 21:29

"Франция высказывается насчет Ирана от своего имени как суверенное государство", - заявил глава француского МИД

В Париже 9 августа жестко ответили на критические заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о "противоречивых сигналах", которые якобы присылает Ирану президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Франция высказывается по поводу Ирана от своего имени как суверенное государство", - заявил глава француского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Так он прокомментировал высказывания Трампа о том, "никто не должен говорить от имени Соединенных Штатов, кроме самих Соединенных Штатов".

"Франция глубоко предана идеям мира и безопасности в регионе, предана делу деэскалации напряжения и ей не требуются чьи-либо разрешения на это", - говорится в заявлении Ле Дриана.

Читайте также: Посаженный Трампом и Макроном "дуб дружбы" погиб: видео

Напишите нам
дональд трамп Иран эмманюэль макрон Жан-Ив Ле Дриан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 