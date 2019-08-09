Париж жестко ответил Трампу на критику по поводу Ирана

Жан-Ив Ле Дриан (Фото: EPA)

В Париже 9 августа жестко ответили на критические заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о "противоречивых сигналах", которые якобы присылает Ирану президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Франция высказывается по поводу Ирана от своего имени как суверенное государство", - заявил глава француского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Так он прокомментировал высказывания Трампа о том, "никто не должен говорить от имени Соединенных Штатов, кроме самих Соединенных Штатов".

"Франция глубоко предана идеям мира и безопасности в регионе, предана делу деэскалации напряжения и ей не требуются чьи-либо разрешения на это", - говорится в заявлении Ле Дриана.

Сегодня Трамп обвинил Макрона в том, что тот посылает "противоречивые сигналы" Тегерану о возможности переговоров.

В конце июля Трамп пригрозил Макрону санкциями из-за введения во Франции налога в отношении технологических компаний США.

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