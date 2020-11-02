Партия Саакашвили не признает итоги выборов в Грузии, вместе с ней – ряд других политсил

Все партии, кроме правящей, преодолевшие 1% избирательный барьер, отказались от депутатских мандатов

Представители политических партий Национальное движение – Сила в единстве, Европейская Грузия, Лело, Гирчи и блок Георгия Вашадзе отказались от мест в парламенте страны – политсилы не признают результаты выборов в парламент и требует их повторного проведения. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Таким образом, все партии, которые преодолели 1% избирательный барьер, объявили бойкот и отказались от мандатов – исключение правящая Грузинская мечта – Демократическая Грузия, она набрала около 48% по предварительным подсчетам.

В блоке Сила в единстве, от которого выдвигали на пост премьер-министра Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили, заявили, что требование о проведении новых выборов "в атмосфере свободы" будет достигнуто в ближайшем будущем.

1 октября сообщалось, что лидеры грузинской оппозиции призвали людей выйти на протесты.

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Станислав Стороженко

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