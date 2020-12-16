Партия Саакашвили отказывается входить в парламент Грузии: депутаты слагают мандаты

Депутаты партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Единое национальное движение подали заявления о прекращении своих полномочий, так как они не признают результаты выборов и не планируют входить в парламент Грузии. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего у партии Саакашвили 36 мандатов.

Член партии Леван Бежашвили сказал, что их избиратели требуют не входить "в сфальсифицированный и однопартийный парламент Бидзины Иванишвили (лидер правящей партии Грузинская мечта, – ред.)".

"Поэтому мы единодушно, практически все из нашего блока внесли сегодня заявления, и ожидаем соответствующего решения от большинства, что они прекратят наши полномочия и останутся в однопартийном парламенте, или разрешат этот политический кризис, созданный их же деятельностью, путем политического соглашения", – заявил Бежашвили.

Он заявил, что оппозиция политическим давлением с улицы вынудит власть назначить внеочередные выборы.

Зампред парламентского комитета по процедурным вопросам Гурам Мачарашвили сказал, что депутаты в течение ближайших семи дней могут отозвать свои заявления о снятии полномочий, после этого вопрос будет рассмотрен на сессии парламента, сообщает Интерфакс.

"В любом случае парламент продолжит нормальную деятельность", – сказал Мачарашвили.

31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Часть оппозиционных сил сочла их официальные результаты сфальсифицированными и не признала их.

1 ноября альянс грузинских оппозиционных партий заявил о бойкоте работы парламента.

2 ноября лидеры оппозиционных партий установили палатки у здания парламента в Тбилиси в знак протеста.

8 ноября в Тбилиси вспыхнули протесты, митингующие требовали проведения новых выборов.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.