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Партия Шольца проиграла выборы в самой большой земле Германии, но рассчитывает на власть

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 21:50
Партия Шольца проиграла выборы в самой большой земле Германии, но рассчитывает на власть - Фото
Томас Кучати (Фото: EPA)

Социал-демократическая партия Германии, лидер которой Олаф Шольц занимает должность канцлера, стала второй на выборах в Ландтаг (местный парламент) крупнейшей по населению федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Об этом свидетельствует экзитпол компании Infratest Dimap.

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Победу на выборах, как и пять лет назад, одержал Христианско-демократический союз, за который, судя по экзитполу, проголосовали 35,7% избирателей.

Социал-демократы стали вторыми, набрав только 26,7% голосов. Это самый плохой показатель СДПГ на выборах в Ландтаг Северного Рейна-Вестфалии за всю историю партии.

Несмотря на уверенную победу, ХДС придется договариваться о новой коалиции, потому что ее партнер – Свободная демократическая партия – провалилась еще больше, чем социал-демократы. За нее проголосовало только 5,6% избирателей, столько же набрала правопопулистская Альтернатива для Германии.

Самого большого успеха на выборах добились "зеленые", за которых проголосовали 18,2% избирателей. Это втрое больше, чем пять лет назад.

Партия Шольца проиграла выборы в самой большой земле Германии, но рассчитывает на власть

Главный кандидат от СДПГ Томас Кучати накануне голосования говорил, что, даже в случае победы ХДС, ей, вероятно, придется уйти в оппозицию. Он рассчитывает на формирование коалиции СДПГ вместе с "зелеными" или свободными демократами. Именно такая коалиция возглавляет федеральное правительство Германии.

  • Это третьи местные выборы в Германии, проводившиеся на фоне полномасштабной войны в Украине. 27 марта выбирали Ландтаг в земле Саар, там уверенно победили социал-демократы, но уже 8 мая они разгромно проиграли выборы в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Андрей Водяный
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