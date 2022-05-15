Партия Шольца проиграла выборы в самой большой земле Германии, но рассчитывает на власть

Социал-демократическая партия Германии, лидер которой Олаф Шольц занимает должность канцлера, стала второй на выборах в Ландтаг (местный парламент) крупнейшей по населению федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Об этом свидетельствует экзитпол компании Infratest Dimap.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Победу на выборах, как и пять лет назад, одержал Христианско-демократический союз, за который, судя по экзитполу, проголосовали 35,7% избирателей.

Социал-демократы стали вторыми, набрав только 26,7% голосов. Это самый плохой показатель СДПГ на выборах в Ландтаг Северного Рейна-Вестфалии за всю историю партии.

Несмотря на уверенную победу, ХДС придется договариваться о новой коалиции, потому что ее партнер – Свободная демократическая партия – провалилась еще больше, чем социал-демократы. За нее проголосовало только 5,6% избирателей, столько же набрала правопопулистская Альтернатива для Германии.

Самого большого успеха на выборах добились "зеленые", за которых проголосовали 18,2% избирателей. Это втрое больше, чем пять лет назад.

Главный кандидат от СДПГ Томас Кучати накануне голосования говорил, что, даже в случае победы ХДС, ей, вероятно, придется уйти в оппозицию. Он рассчитывает на формирование коалиции СДПГ вместе с "зелеными" или свободными демократами. Именно такая коалиция возглавляет федеральное правительство Германии.

Это третьи местные выборы в Германии, проводившиеся на фоне полномасштабной войны в Украине. 27 марта выбирали Ландтаг в земле Саар, там уверенно победили социал-демократы, но уже 8 мая они разгромно проиграли выборы в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.