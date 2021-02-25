Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении и увольняет начальника Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение освободить от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Facebook сегодня, 25 февраля, сообщают Новости-Армения.

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Ранее сегодня Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна.

По словам Пашиняна, он уже подписал документы об увольнении начальника Генштаба.

"В любом случае самая важная проблема, которую мы сегодня имеем, сохранение гражданской власти, потому что то, что происходит, я оцениваю как попытку военного переворота", – заявил он.

Премьер Армении назвал недопустимым вмешательство армии в политику.

Пашинян пригласил своих сторонников на Площадь Республики, где обещал назвать причину действий Генштаба.

23 февраля 2021 года Пашинян заявил, что российские ракеты комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%".

Вчера, 24 февраля, Хачатрян в интервью назвал заявление Пашиняна несерьезным. После этого он был уволен из Генштаба Армении.

Денис Юдин

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