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Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении и увольняет начальника Генштаба

25.02.2021, 11:51
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении и увольняет начальника Генштаба - Фото
Никол Пашинян (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение освободить от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Facebook сегодня, 25 февраля, сообщают Новости-Армения.

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Ранее сегодня Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна.

По словам Пашиняна, он уже подписал документы об увольнении начальника Генштаба.

"В любом случае самая важная проблема, которую мы сегодня имеем, сохранение гражданской власти, потому что то, что происходит, я оцениваю как попытку военного переворота", – заявил он.

Премьер Армении назвал недопустимым вмешательство армии в политику.

Пашинян пригласил своих сторонников на Площадь Республики, где обещал назвать причину действий Генштаба.

Денис Юдин
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никол пашинян армения отставка правительства военный переворот Генштаб Армении Оник Гаспарян
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