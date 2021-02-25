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В Армении генерал посмеялся над словами Пашиняна об "Искандерах". Его быстро уволили

25.02.2021, 09:45
В Армении генерал посмеялся над словами Пашиняна об
Тиран Хачатрян (скриншот из видеозаписи 1tv.am)

В Армении уволен первый замначальника Генштаба: генерал накануне высмеял заявление главы правительства Никола Пашиняна о том, что российские ракетные комплексы "Искандер" крайне неудовлетворительно проявили себя на войне в Нагорном Карабахе. Указ об увольнении Тирана Хачатряна по предложению премьера появился на сайте президента страны.

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Армянский премьер 23 февраля рассказал, что ракеты экспортного варианта ОТРК в Армении "не взрывались" или "взрывались лишь на 10%".

Вчера издание Yerevan.Today взяло комментарий у Хачатряна, который, как пишут журналисты, "долго смеялся".

"Это невозможно. Как? "Искандер"? Один выстрел? На "10%"? Извините, но это несерьезно. Нельзя говорить такие вещи, делать подобные заключения. Прошу вас не развивать тему и формировать неправильные представления о подобной технике", – призвал генерал.

Читайте также: Россия развернула Искандеры: Украина в зоне поражения — Fox News

После этого появился указ об увольнении Хачатряна.

ОБНОВЛЕНО в 10:25. В Генштабе выразили протест из-за увольнения "по недальновидным и необоснованным причинам" и заявили, что вооруженные силы требуют отставки" Пашиняна и его правительства.

СПРАВКА. С 27 сентября по 10 ноября 2020-го в Карабахе шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов. LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику. В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский и часть Газахского района. На линию разграничения в Лачине введены российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.
  • Этот ОТРК был принят на вооружение в РФ в 2006 году. Помимо РФ, четыре комплекса стояли на начало войны на вооружении только в Армении (экспорт-версия с урезанными возможностями).
  • Калибр – 920 мм, длина квазибаллистической и крылатой ракет – 7,3 м, дальнобойность – 50—500 км, скорость полета – 2,1 км/с, масса боевой части – 480 кг.
  • Это основной элемент, наряду с комплексами С-400 и Бастион, в структуре ПРО/ПВО России. Может нести ядерную боеголовку до 50 кт.

Смотрите видео: После войны. Села и поселки Карабаха – в роликах от армии Азербайджана

Евгений Пилипенко
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