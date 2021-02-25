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Генштаб Армении потребовал отставки правительства Пашиняна после увольнения генерала

25.02.2021, 11:04
Генштаб Армении потребовал отставки правительства Пашиняна после увольнения генерала - Фото
Никол Пашинян (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Генеральный штаб вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки правительства премьер-министра Никола Пашиняна, сообщают Новости Армении.

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В Генштабе Армении выразили решительный протест против увольнения первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.

"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации", – говорится в заявлении.

Подписавшие заявление военные требуют отставки правительства Пашиняна, "одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах (Нагорный Карабах – ред.)".

Пашинян заявил о недопустимости для вооруженных сил заниматься политикой и давать политические оценки, сообщают Новости-Армения.

Заявление Генштаба появилось на фоне протестов в Ереване, начавшихся сегодня, 25 февраля, с раннего утра. Участники Движения за спасение отечества проводят акции неповиновения, перекрывая улицы, сообщает Радио Азатутюн.

СПРАВКА. С 27 сентября по 10 ноября 2020-го в Карабахе шли самые маcштабные с 1994-го бои с сильнейшим применением Азербайджаном дронов. LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику. В ночь на 10 ноября война завершилась подписанием соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве Кремля. Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский и часть Газахского района. На линию разграничения в Лачине введены российские войска. В Ереване назвали соглашение "большой трагедией", в Баку – капитуляцией Армении.

Денис Юдин
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никол пашинян армения отставка правительства Тиран Хачатрян Генштаб Армении
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