Генштаб Армении потребовал отставки правительства Пашиняна после увольнения генерала

Генеральный штаб вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки правительства премьер-министра Никола Пашиняна, сообщают Новости Армении.

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В Генштабе Армении выразили решительный протест против увольнения первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.

"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации", – говорится в заявлении.

Подписавшие заявление военные требуют отставки правительства Пашиняна, "одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах (Нагорный Карабах – ред.)".

Пашинян заявил о недопустимости для вооруженных сил заниматься политикой и давать политические оценки, сообщают Новости-Армения.

Заявление Генштаба появилось на фоне протестов в Ереване, начавшихся сегодня, 25 февраля, с раннего утра. Участники Движения за спасение отечества проводят акции неповиновения, перекрывая улицы, сообщает Радио Азатутюн.

23 февраля 2021 года Пашинян заявил, что российские ракеты комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%".

Вчера, 24 февраля, Хачатрян в интервью назвал заявление Пашиняна несерьезным. После этого он был уволен из Генштаба Армении.

Денис Юдин

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