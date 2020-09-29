Патриарх Филарет призвал Папу Римского помочь осужденному Виталию Маркиву

Патриарх УПЦ попросил Папу Франциска поспособствовать обеспечению справедливого судебного разбирательства в деле нацгвардейца

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой помочь осужденному украинскому военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву. Об этом он написал в своем Facebook.

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По словам Филарета, Маркиву бездоказательно инкриминируют причастность к гибели фотографа Андре Роккелли и его переводчика Андрея Миронова.

Он попросил Папу использовать его авторитет, чтобы поспособствовать обеспечению справедливого судебного разбирательства по этому делу.

Патриарх УПЦ КП отметил, что аргументы итальянской прокуратуры, "как утверждают очевидцы, опирались на российскую пропаганду". В то время, как последние доказательства украинского следствия полностью доказывают, что Маркив физически не мог совершить преступление в котором его обвиняют.

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24 мая 2014 года в результате обстрела под Славянском погибли итальянский фотограф Рокелли и его переводчик Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы , что вызвало возмущение в Украине.

31 августа Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что итальянские правоохранители ни разу не были на месте убийства Рокелли.

Сегодня суд в Милане рассмотрит апелляцию по делу украинского нацгвардейца.

Станислав Стороженко

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