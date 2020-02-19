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Патриарх Грузии не поедет на промосковский "собор" в Аммане

Патриарх Грузии не поедет на промосковский "собор" в Аммане - Фото
Каталикос-патриарх Илья ІІ (Фото: скриншот из видео Московская духовная академия/Youtube)
19.02.2020, 15:26

Каталикос-патриарх Илья ІІ отказался участвовать в организованной РПЦ встрече, где планируется обсудить автокефалию ПЦУ

Грузинская православная церковь отказалась от участия в соборе церквей в иорданском Аммане, на котором РПЦ хочет поднять вопрос о "церковном расколе", автокефалии ПЦУ и оспорить первенство Вселенского патриархата. Об этом сообщает duhovnyfront.com.ua.

В ответе каталикоса-патриарха Грузии Ильи ІІ Иерусалимскому патриарху Феофилу ІІ, который инициировал встречу, говорится о том, что в подобном обсуждении должны участвовать все церкви. Но на этапе, когда единство отсутствует, Грузинская православная церковь воздержится от участия. Письмо датировано 7 февраля.

Встреча в Аммане пройдет 26 февраля, сообщают российские СМИ (ранее она планировалась на 20 февраля). Ее формальным инициатором выступил Иерусалимский патриарх Феофил ІІ в ноябре 2019 года после встречи с Московским патриархом Кириллом и президентом России Владимиром Путиным.

Вселенский патриарх Варфоломей напомнил Феофилу, что тот некомпетентен созывать подобные встречи, и отказался ехать в Амман. Приглашение проигнорировал и глава Кипрской церкви архиепископ Хризостом.

Читайте подробнее о встрече в Аммане: Провал Кирилла и Путина. Как РПЦ плела большой заговор против Украины и потерпела фиаско.

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амман рпц Грузинская православная церковь пцу Илья ІІ каталикос
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