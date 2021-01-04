Патриарх Варфоломей упрекнул христианское духовенство в отрицании пандемии COVID-19

Константинопольский патриарх Варфоломей осудил отрицание реальности пандемии COVID-19, тем более, если его выражает христианское духовенство, и заявил о готовности сделать прививку от коронавируса. Об этом он сказал в интервью греческой газете Vima tis Kyriakis, сообщает orthodoxtimes.com.

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"При таком большом количестве жертв и такой боли недопустимо отрицать реальность пандемии. Еще более провокационно, когда подобные взгляды выражают христиане, часто духовенство, которое считает, что защищает своего бога", – сказал Варфоломей.

На вопрос, будет ли он вакцинироваться, патриарх ответил: "Я обязательно буду вакцинирован. Я думаю, мне стоит поступить так из-за старости. Мне 81 год, я отношусь к возрастным группам, которым необходимо сделать прививку".

При этом он подчеркнул, что это не только вопрос необходимости или выбора, но прежде всего ответственности перед другими людьми.

"Вот почему я надеюсь, что большая часть населения мира скоро будет вакцинирована, чтобы остановить распространение смертельного вируса. Однако до тех пор мы все должны строго соблюдать меры защиты, чтобы не оплакивать еще больше жертв", – отметил Варфоломей.

9 мая глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, на вопрос о количестве заболевших в Киево-Печерской лавре ответил: "Мы все больны – каждый имеет свою болячку". Известно, что в УПЦ МП скептически относятся к пандемии.

21 декабря предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ поддерживает вакцинацию от коронавируса и священники готовы показать это на собственном примере.

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Вадим Ребрина

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