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Пациенты с повторным диагнозом COVID-19 не заразны — Южная Корея

Пациенты с повторным диагнозом COVID-19 не заразны — Южная Корея - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
18.05.2020, 19:28

Южнокорейские чиновники удалили руководство, рекомендующее выздоровевшим пациентам пройти еще две недели карантина

Представители здравоохранения Южной Кореи сообщили, что пациенты, у которых после выписки из больницы был подтвержден положительный результат на коронавирус, не заразны. Об этом сообщает CNN.

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В Южной Корее провели лабораторный анализ 108 случаев и эпидемиологическое расследование 285 случаев, чтобы определить, следует ли помещать пациентов с коронавирусом в карантин на две недели после выписки из больницы.

Медики проверили 790 близких контактов 285 человек, которые после выздоровления дали положительный результат на вирус, но не обнаружили, чтобы они кого-нибудь заразили.

После этого южнокорейские чиновники удалили руководство, рекомендующее выздоровевшим пациентам пройти еще две недели карантина.

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Директор Корейского центра по контролю заболеваний Чон Юн Кен, сказал, что органы здравоохранения не могут сказать, почему некоторые пациенты повторно показывают положительный результат на COVID-19. Некоторые эксперты, по его словам, считают, что ПЦР-тест обнаруживает фрагменты мертвого вируса.

  • 9 апреля сообщалось, что около 50 пациентов в Южной Корее, ранее признанных выздоровевшими от COVID-19, вновь получили положительные тесты на коронавирус вскоре после выхода из карантина.
  • В Южной Корее сейчас 11 165 случаев заболевания, 263 человека умерли. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
Вадим Ребрина
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